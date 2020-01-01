شوقي غريب يتمسك بضم صلاح فى الأولمبياد ويؤكد " سأسافر بنفسي لإقناع ليفربول"









قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه سيبذل محاولات كبيرة من أجل ضم محمد صلاح لأولمبياد طوكيو.





وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن نحاول مع ليفربول من أجل ضم اللاعب ولكن من الوارد أن يقوم الريدز برفض الطلب".





وشدد: "اذا رفض ليفربول فسنقوم بالضغط والعديد من المحاولات فهو لاعب مهم للغاية وجاهز للسفر بنفسي لإقناعهم".



