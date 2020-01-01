ترامب: سأعلن خطاب الترشيح بشكل مختلف
الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:37 ص
الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سوف يصدر دليلا بشأن كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن مرة أخرى، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح الولايات بأيدي حكامها.
كما أعلن ترامب، أنه ألغى مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر في جاكسنفيل بسبب كورونا.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه أبلغ حاكم فلوريدا بقرار إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري، موضحا أنه سيعلن خطاب الترشيح بشكل مختلف.
وفي محاولة منه لمواجهة السياسي الأكثر خبرة في سباق البيت الأبيض حتى الآن، دشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا حملته لانتخابات 2020 في ولاية فلوريدا، الثلاثاء، متعهدا بمعالجة اثنين من أخطر الأمراض البشرية.
وأمام حشد ضخم، قال ترامب إن إدارته ستعمل على علاج السرطان، ثم كرر تعهده بالقضاء على الإيدز إذا تم انتخابه لولاية ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز".
وذكر المصدر أن الرئيس الأميركي استكمل خطابه في مهاجمة "الأعداء المألوفين"، ثم أعاد تأكيد موقفه بشأن قضايا مثل الهجرة، لكنه قال أيضا إن إدارته "ستتوصل إلى علاج" للأمراض المدمرة.
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