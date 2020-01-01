ترتيب الدوري الإيطالي عقب هزيمة يوفنتوس وفوز لاتسيو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب "داكيا أرينا" لحساب الجولة 35 من الدوري الإيطالي.
 تقدم المدافع ماتياس دي ليخت ليوفنتوس في الدقيقة 42، قبل أن يرد أودينيزي بهدفين، الأول عبر إيليا نيستروفيسكي في الدقيقة 52، والثاني عبر سيكو فوفانا في الدقيقة 93.
تجمد رصيد يوفنتوس بعد تلك الهزيمة عند المنقطة 80، إلا أنه ما زال متصدراً، بينما ارتفع رصيد أودينيزي عند النقطة 39، في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى، تغلب لاتسيو على ضيفه كالياري بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجل جيوفاني سيميوني لكالياري أولاً، قبل أن يرد لاتسيو بهدفين عبر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وتشيرو إيموبيلي، ليصبح ترتيب الدوري كالتالي.

1- يوفنتوس 80 نقطة.

2- أتالانتا 74 نقطة.

3- إنتر ميلان 73 نقطة.

4- لاتسيو 72 نقطة.

5- روما 61 نقطة.

6- ميلان 59 نقطة.

7- نابولي 56 نقطة.

8- ساسولو 48 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 46 نقطة.

10- فيورنتينا 43 نقطة.

11- بولونيا 43 نقطة.

12- بارما 43 نقطة.

13- كالياري 42 نقطة.

14- سامبدوريا 41 نقطة.

15- أودينيزي 39 نقطة.

16- تورينو 38 نقطة.

17- جنوى 36 نقطة.

18- ليتشي 32 نقطة.

19- بريشيا 24 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.


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