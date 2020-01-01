القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى بالضرب المبرح على المطربة أماني السويسي

ونشرت السويسي، الخبر عبر صفحتها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، فيما قال محاميها لطفي بن كريم، إن الشرطة التونسية قررت احتجاز سفيان سيالة بعد الكشف عن الفنانة من قبل الطبيب الشرعي والنفسي.

أعلنت الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة ستار أكاديمي، عن تعرضها للضرب المبرح من متعهد حفلات.





ونشرت فيديو لها من داخل المستشفى، وهي تسرد الواقعة بالتفاصيل، فيما لم تتمالك نفسها وانهارت من البكاء.





وأعلن عدد كبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع نجمة ستار أكاديمي السويسي، مطالبين بعودة حقها إليه.





نبذة عن أماني السويسي





هي الطالبة التونسية في برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثاني من مواليد 11 أبريل 1983.



