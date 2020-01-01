نجم برشلونة السابق يرد بقوة على اتهامه بالتحرش الجنسي





رد دافيد فيا، نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، على الاتهامات الموجه له بالتحرش الجنسي بإحدي موظفات نادي نيويورك سيتي الأمريكي، والذي كان يلعب ضمن صفوف اللاعب الإسباني.



