رئيس عمليات الإنقاذ البحري: نتعرض للمخاطر خلال البحث عن الغرقى

قال الكابتن مروان الغزالي، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري، إن السبب وراء تمزيق جثمان الشاب شادي الذي غرق مع 10 آخرين بشاطئ النخيل، هو التيارات الشديدة وارتفاع الأمواج ووجود حواجز صخرية بشاطئ النخيل، متابعا: "تعرضنا لأكثر من حالة غرق خلال محاولة البحث عنه على مدى 13 يوما".





وأضاف " الغزالي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين أن يعلموا بعدم وجود فرق إنقاذ على الشواطئ، نظرًا لوجود قرار من الحكومة المصرية بغلقها، وعليهم أن يكونوا حريصين على حياتهم.





وفى سياق آخر قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادي أخر غريق في شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دي أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.





وقد استمرت عمليات البحث عن جثمان "شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء عن إعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.





انتظرت أسرة "شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده: "عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه".





وضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.





وتواجد المحافظ أول أمس وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الإنقاذ البحرية المعنية في استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.



