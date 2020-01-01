"مصايف الإسكندرية": الأسر تنزل البحر مبكراً قبل مرور فرق الإخلاء (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للمصايف، إن غرق 4 أشخاص أمس في شاطئ الصفا هو استمرار لسوء التصرف، الذي قد يؤدي إلى أن يفقد الإنسان حياته، حيث مازالت الشواطئ مغلقة، وخدمات الإنقاذ معلقة.

وأشار "رشاد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الشباب من أسرة واحدة، قرروا النزول فجرا قبل أن تمر فرق اخلاء الشواطئ، وتمنع نزولهم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمصايف، أنه تم انتشال جثمانين، ومتبقي اثنين أخرين جاري البحث عنهم، منوها بأنهم متوقعين أن يصل الجثمان للشاطئ، لافتا إلى أن شواطئ غرب الإسكندرية مفتوحة وبدون بوابات، والأسر تستغل ذلك رغم عدم وجود خدمات الإنقاذ.

انتشال جثة شادي
وفى سياق آخر قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادي أخر غريق في شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دي أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.

وقد استمرت عمليات البحث عن جثمان "شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء عن إعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.

وانتظرت أسرة "شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده: "عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه". 

وأوضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.

وتواجد المحافظ أول أمس وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الإنقاذ البحرية المعنية في استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.

وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة لحين استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.

وأشار إلى ضرورة عدم تعريض حياة المنقذين للخطر في ظل ارتفاع أمواج البحر، مناشدا جميع المواطنين بعدم نزول الشاطئ نظرا لخطورته وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء والنيابة العامة بإغلاق الشاطئ تماما مؤكدا بأنه لن يتم السماح بفتح الشاطئ، نهائيا إلا بعد الاطمئنان من توفير اشتراطات السلامة البحرية حفاظا على أرواحهم.

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