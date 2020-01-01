بسمة وهبة عن إنجازات العمين الجديدة: "لو تطبيل هجيب فرقة"

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، فقرة خاصة، من داخل مدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أنها إنجاز مصري بطراز عالمي.





وذكرت "وهبة"، أن هذا المشروع يخدم 60 ألف عامل، بجانب أسرهم الذي يصل عددهم لربع مليون مواطن مستفيدة، وبعد التشغيل سياهم في مئات الآلاف من الوظائف، مشددة على أهمية السياحة في دعم الاقتصاد.





وأوضحت، أن "العلمين" ليست مدينة الأثرياء، بل مدينة سياحية ستدير دخلًا على الدولة المصرية بدلًا من الاتجاه إلى الدول الأوروبية.





وواصلت: "هذه المشروعات رد على فزاعة الإخوان.. لو بتسموا دا تطبيل، هجيب طبلة وأطبل وأجيب فرقة وزفة، لأن إلى إحنا فيه لازم نعمله كدا، والكويس نقول عليه كويس، والسلبي نقول عليه سلبي.. هنا نقول ما نريد، ولكن لا نذهب للخارج ونقبض بالدولار، عشان نسيء للوطن.. إحنا بنحب البلد، وهدفنا مصلحتها.. وهذا هو الخير".





إلى ذلك، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية وتطوير المدن، مدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، وعدد من قيادات الهيئة والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على ما تم بها من أعمال.





واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه جولتهم، بتفقد منطقة "الداون تاون" حيث أكد على ضرورة الاهتمام بجودة التشطيبات بكل المباني ، وكذا التزام الشركات المنفذة بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمنطقة، ثم توجه إلى منطقه الأبراج الشاطئية واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال، وتجول بأحد الأبراج موجهًا بسرعة الانتهاء من الواجهات، مرورًا بالكباري والبواغيز بالمدينة.





كما تفقد نائب رئيس الهيئة، المنطقة الترفيهية وتجول بالمباني المقامة بها، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب حول المنطقة، بالإضافة إلى تفقد منطقة الحي اللاتيني، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الأعمال بالحي، وكذا تفقد كومباوند الـ٧٠٠ فدان للوقوف على مدى الالتزام بالجداول الزمنية بالمشروع.



