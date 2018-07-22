عضو شعبة المجوهرات يكشف متى تتراجع أسعار الذهب

قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب والمجوهرات، إن الأوضاع السياسية والاقتصادية هى السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب خلال أخر 48 ساعة بشكل كبير على المستوى العالمي.

وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن حركة البيع والشراء تكاد تكون معدومة، موضحا أن من يريد الشراء منتظر انخفاض الأسعار، ومن يريد البيع منتظر أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر، معقبا: "في حالة طمع في السوق".وأضاف أن تجار الذهب يريدون أن يحدث استقرار في أسعار الذهب، حتى تحدث حركة في الأسواق، متوقعا أنه بمجرد الوصول إلى مصل لفيروس كورنا ستنخفض الأسعار.وواصلت أسعار الذهب قفزاتها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس؛ ليرتفع سعر الجرام 17 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بمستواه أمس.وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات صحفية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا أمس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيهًا.وسجل بذلك سعر الجرام عيار 21 زيادة في سعره بقيمة 32 جنيهًا خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد زيادته 3 جنيهات في تعاملات الثلاثاء، و12 جنيهًا أمس، و17 جنيهًا اليوم.وخلال تعاملات اليوم واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها لتصل إلى أعلى مستوياتها في 9 سنوات، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 11.2 دولار بنسبة 0.59%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.وسجل سعر الأوقية 1882.5 دولار في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات الثلاثاء، بنحو 12 جنيهات للجرام الواحد.