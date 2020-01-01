"جثة بدون رأس".. تفاصيل العثور على آخر غريق بشاطئ النخيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:16 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المفتشين التابعين للأجهزة التنفيذية الذين يعملون على منع المواطنين من الشواطئ العامة يتعرضون للاعتداء اللفظى عندما يحالون منع المواطنين من نزول الشواطئ، متابعا:"أحنا بننقذ الناس من نفسها".

وأضاف "رشاد "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة ستكثف من الحملات على الشواطئ العامة المغلقة بقرار من الحكومة.

وتعليقًا على حادث الغرق بشاطئ الصفا، قال "رشاد"، تم استخراج اثنين، معقبًا: "ونتوقع أن تقفز الأمواج بالجثمانين الآخرين غدًا الجمعة إلى الشاطئ".

وفى سياق آخر، قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادى أخر غريق فى شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دى أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.

وقد استمرت عمليات البحث عن جثمان "شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء عن اعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.

يما انتظرت أسرة"شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده"عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه". 

وأوضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.

وتواجد المحافظ أول أمس وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الانقاذ البحرية المعنية فى استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.

وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة لحين استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.

وأشار إلى ضرورة عدم تعريض حياة المنقذين للخطر فى ظل ارتفاع امواج البحر، مناشدا جميع المواطنين بعدم نزول الشاطئ نظرا لخطورته وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء والنيابة العامة بإغلاق الشاطئ تماما مؤكدا بأنه لن يتم السماح بفتح الشاطىء نهائيا إلا بعد الاطمئنان من توفير اشتراطات السلامة البحرية حفاظا على أرواحهم.

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شاطئ النخيل جثمان الغريق بوابة الفجر المصايف الإسكندرية

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