بعد إصابته بكورونا مرتين.. مدير "حميات دمنهور": الفيروس ينتقل عبر الهواء

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:09 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بـ37 يومًا ظهرت عليه أعراض الفيروس مرة أخرى، متابعا:" فى الأول عملت فحوصات عادية لأنى مكنتش متوقع أن أصاب بكورونا مرة أخرى، ولكن عقب عمل مسحة وتبين إنها إيجابية ما أدى إلى إنهيار حالتى النفسى..لأن قلت مفيش غيرى فى مصر اللى تجينى الكورونا مرتين".

وأضاف "هواش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من شدة الألم التى شعرت بها فى المرة الثانية دفع الأطباء إلى إعطائى حقنتين منوم، متابعا:"أنا قلت أن الفيروس بينتقل فى الهواء ومحدش صدقنى ومنظمة الصحة أكدت صحة كلامى".

ولفت "الهواش"، إلى ضرورة عمل أبحاث فى مصر على الفيروس بشكل موسع على الإصابة بالفيروس مرتين، وتابع:"إسرائيل قالت إن هناك اشخاص أصيبوا به مرتين..وفى إنجلترا أصيب لاعب كرة بكورونا مرتين".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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