بعد إصابته بكورونا مرتين.. مدير "حميات دمنهور": الفيروس ينتقل عبر الهواء

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بـ37 يومًا ظهرت عليه أعراض الفيروس مرة أخرى، متابعا:" فى الأول عملت فحوصات عادية لأنى مكنتش متوقع أن أصاب بكورونا مرة أخرى، ولكن عقب عمل مسحة وتبين إنها إيجابية ما أدى إلى إنهيار حالتى النفسى..لأن قلت مفيش غيرى فى مصر اللى تجينى الكورونا مرتين".





وأضاف "هواش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من شدة الألم التى شعرت بها فى المرة الثانية دفع الأطباء إلى إعطائى حقنتين منوم، متابعا:"أنا قلت أن الفيروس بينتقل فى الهواء ومحدش صدقنى ومنظمة الصحة أكدت صحة كلامى".





ولفت "الهواش"، إلى ضرورة عمل أبحاث فى مصر على الفيروس بشكل موسع على الإصابة بالفيروس مرتين، وتابع:"إسرائيل قالت إن هناك اشخاص أصيبوا به مرتين..وفى إنجلترا أصيب لاعب كرة بكورونا مرتين".





اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر