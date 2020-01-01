أول تعليق من الأهلي على إصابة نجم الفريق بكورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر لم تظهر عليه أي أعراض كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، بأن اللاعب قام بعمل بعض التحاليل كصورة الدم كامبة والإشاعات اليوم ولم تظهر به أي شيء يدعو للقلق.

وتابع بأن حمدي فتحي لم يشارك في مران اليوم خوفا على باقي اللاعبين، موضحًا أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية جديدة غدًا الجمعة.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.


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