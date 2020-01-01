خاص - رضا عبد العال: قرار انضمام اوباما للمنتخب يعود للبدري.. وفترة التوقف ستؤثر على جميع الفرق

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
رقية صلاح

تحدث رضا عبد العال نجم ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، عن رأيه بشأن فكرة انضمام يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صفوف المنتخب المصري، بالإضافة إلى رأيه في مدي تأثير فترة التوقف علي الفرق وعن مفاوضات الأبيض لضم عبدالله بكري لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" أوباما يستحق الانضمام للمنتخب، لكن قرار انضمامه  يرجع  لحسام البدري المدير الفني، لأنه هو أدري بأداء اللاعبين، وإذا قدم اللاعب مستوي مميز وثابت سيضمه في الفترة القادمة".

وتطرق نجم الفراعنة السابق للحديث عن فترة توقف النشاط الرياضي ومدي تأثيرها على الأندية، قائلًا :"فترة التوقف ستؤثر علي جميع الفرق بما فيهم الأهلي والزمالك، وسنري ذلك مع المباريات القادمة ورأينا أن طارق حامد الذي تدرب بقوة تعرض للإصابة في المباراة الماضية ضد سموحة"..

وأتم تصريحاته :" الزمالك فاوض عبدالله بكري لاعب بيراميدز لانه بحاجه لخدماته حيث أنه يمتلك الخبرة، في ظل صغر سن محمد عبد السلام لاعب الفريق".

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