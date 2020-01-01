عاجل.. والد ميسي يطير إلى ميلانو للتفاوض مع إنتر ميلان

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

ذكرت تقارير إسبانية منذ قليل أن والد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، سوف يسافر إلى إيطاليا هذا الأسبوع لبحث إمكانية انتقال نجله لصفوف نادى إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإسباني ماركو كونتيرو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى تويتر أن والد ميسي سيتواجد في ميلان للتفاوض حول إمكانية انتقال ليو للإنتر الذي يعد أبرز المرشحين لكي ينضم له النجم الأرجنتيني خلال هذا الصيف حال رحيله عن صفوف نادى برشلونة الاسباني.

يذكر أن ميسي قد عبر عن غضبه الشديد من ما يحدث فى صفوف نادي برشلونة هذا الموسم بعد أن خسر الفريق بطولة كأس السوبر الأسباني ثم بطولة الدوري الاسباني الممتاز لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

وهاجم ميسي إدارة نادى برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو بالإضافة إلي المدرب كيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني عقب نهاية بطولة الدوري الإسباني.

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