اعرف نتيجتك | تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2020-2021

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:38 م
الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة
اعرف نتيجتك | تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2020-2021

تنسيق الجامعات الخاصةحالة من الترقب والمتابعة بشكل كبير جدًا بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لتنسيق الجامعات الخاصة خاصة مما لم تتيح لهم قدراتهم العلمية دخول كليات القمة كالطب والهندسة من خلال الجامعات الحكومية.


تنسيق الجامعات الخاصة 2020

ومن المرتقب أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال الساعات المقبلة شروط القبول الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 وتحديد الأعداد الذي سيتم قبولها لهذا العام الجامعي الجديد المتوقع أن يشهد تغيرًا جذريًا من ناحية الاتجاه إلى التعليم عن بُعد خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.


ضوابط القبول بالجامعات الخاصة

ووضع المجلس مجموعة من الضوابط والشروط المبدئية للقبول بالجامعات الخاصة وأكد المجلس أن من سيخالفها سيتم معاقبته وجزاءه بشكل عاجل مطالبًا كافة الجامعات والكليات الخاصة بالخضوع لتلك الضوابط المبدئية، وجاءت تلك الضوابط والشروط المبدائية كالآتي:

تقديم الطلاب طلب إلكتروني على الموقع الرسمي للجامعة الخاصة الراغب في الالتحاق بها.
تسليم الطالب إيصال مطبوع بعد التسجيل إلكترونيًا مدون به بيانات الطالب وكافة الأوراق الخاصة به.
إعلان كافة الجامعات الخاصة موعد فتح باب التقديم الإلكتروني وتواريخ إعلان نتيجة القبول والتظلمات.
تحديد أعداد الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات معادلة.
الحد الأقصى لمصروفات التقدم 1000 جنيه.
الفصل بين مصروفات التقديم ومصروفات العام الدراسي.
إبلاغ أمانة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنتيجة الطلاب المقبولين بكل كلية إلكترونيًا وورقيًا خلال 48 ساعة من غلق باب التقديم.
لا يعتبر قبول الطالب نهائي إلا بعد مراجعة الشهادات وكافة الأوراق المقدمة بمعرفة أمانة المجلس.

اعرف نتيجتك | تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2020-2021

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