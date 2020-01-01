بعد عودته للبريميرليج.. ماذا قدم أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ (أرقام)

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:19 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
علاء خليف
تأهل فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد تعادله 2 / 2 مع فريق كوينز بارك رينجرز في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والأربعين والأخيرة من دوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب".

وحسم وست بروميتش تأهله للدوري الإنجليزي، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب" برصيد 83 نقطة، خلف ليدز يونايتد "المتصدر" برصيد 93 نقطة، ليتأهل الفريقين مباشرة للبريميرليج، بينما يخوض ملحق الصعود أندية، برينتفورد وفولهام، وكارديف سيتي، وسوانزي سيتي.

ويشارك أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك في البريميرليج موسم 2017 / 2018، رفقة فريقه وست بروميتش، قبل هبوط الفريق في نهاية الموسم.

أرقام أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي الممتاز:
خاض نجم منتخب مصر 38 مباراة مع فريق وست بروميتش في الدوري الإنجليزي موسم (2017 / 2018)، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 3387 دقيقة، وسجل هدفين، وحصل على 4 إنذارات.

واحتل فريق وست بروميتش المركز الأخير في جدول ترتيب البريميرليج وقتها برصيد 31 نقطة، وهبط لدوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب"، ولكن لم يرحل "حجازي" عن صفوف واستمر معه حتي نجح في العودة مجددًا لمنافسات البريميرليج بالموسم المقبل.

ماذا قدم "حجازي" مع وست بروميتش؟
خاض حجازي مع فريق وست بروميتش 103 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية 8731 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 11 انذار، وبطاقتين باللون الأحمر.
وشارك في 20 مباراة مع الفريق بالموسم الحالي، وسجل هدف وحيد، وبلغت دقائق اللعب الفعلية له 1554 دقيقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست بروميتش صعود وست بروميتش حجازي أرقام أحمد حجازي أحمد حجازي

أخبار تهمك

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ يوم

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعة

طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين.. ويرد بقوة على رئيس سموحة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطلب صفقة مدوية من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا

منذ ساعتين

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يكتسح ريدينج برباعية في التشامبيونشيب

بدون حجازي.. وست بروميتش يتأهل بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ويجان

بالأرقام.. كشف حساب أحمد حجازي في "97" مباراة خارج الأهلي؟

بعد صراع الأهلي وبيراميدز لضمه.. ماذا قدم "نيستا العرب" أحمد حجازي خلال مسيرته الكروية؟ (أرقام)

أرقام أحمد حجازي المرشح للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

بعد ثنائية كريستال بالاس.. تعرف على أرقام "تريزيجيه" في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

09:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً