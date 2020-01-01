بعد عودته للبريميرليج.. ماذا قدم أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ (أرقام)

تأهل فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد تعادله 2 / 2 مع فريق كوينز بارك رينجرز في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والأربعين والأخيرة من دوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب".





وحسم وست بروميتش تأهله للدوري الإنجليزي، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب" برصيد 83 نقطة، خلف ليدز يونايتد "المتصدر" برصيد 93 نقطة، ليتأهل الفريقين مباشرة للبريميرليج، بينما يخوض ملحق الصعود أندية، برينتفورد وفولهام، وكارديف سيتي، وسوانزي سيتي.





ويشارك أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك في البريميرليج موسم 2017 / 2018، رفقة فريقه وست بروميتش، قبل هبوط الفريق في نهاية الموسم.





أرقام أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي الممتاز:

خاض نجم منتخب مصر 38 مباراة مع فريق وست بروميتش في الدوري الإنجليزي موسم (2017 / 2018)، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 3387 دقيقة، وسجل هدفين، وحصل على 4 إنذارات.





واحتل فريق وست بروميتش المركز الأخير في جدول ترتيب البريميرليج وقتها برصيد 31 نقطة، وهبط لدوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب"، ولكن لم يرحل "حجازي" عن صفوف واستمر معه حتي نجح في العودة مجددًا لمنافسات البريميرليج بالموسم المقبل.





ماذا قدم "حجازي" مع وست بروميتش؟

خاض حجازي مع فريق وست بروميتش 103 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية 8731 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 11 انذار، وبطاقتين باللون الأحمر.

وشارك في 20 مباراة مع الفريق بالموسم الحالي، وسجل هدف وحيد، وبلغت دقائق اللعب الفعلية له 1554 دقيقة.