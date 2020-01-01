زياد بهاء الدين: ثورة 23 يوليو نجحت في بناء قاعدة صناعية كبيرة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن أغلب ما يكتب عن ثورة 23 يوليو يكتب من وجهة نظر إيديولوجية سواء مؤيدة أو معارضة، لافتَا إلى ضرورة النظر إلى هذه الثورة بشكل موضوعي ومتأني.





وتابع "بهاء الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن ثورة 23 يوليو نجحت في بناء قاعدة صناعية لا يمكن اغفالها، وما زال جزء كبير منها مستمر حتى الآن، وعملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بصور كبيرة، وعملت على تمصير العديد من الصناعات.





ولفت إلى أن الثورة قامت بطفرة في النهوض بالمواطن محدودي الدخل، وهذا شيء هام جدًا، ولكن هاذ الأمر حدث بمنطق سياسي، وليس بمنطق اقتصادي، ولذلك لم تستمر لفترة طويلة.



