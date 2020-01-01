زياد بهاء الدين: ثورة 23 يوليو نجحت في بناء قاعدة صناعية كبيرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:19 م
الدكتور زياد بهاء الدين
الدكتور زياد بهاء الدين
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن أغلب ما يكتب عن ثورة 23 يوليو يكتب من وجهة نظر إيديولوجية سواء مؤيدة أو معارضة، لافتَا إلى ضرورة النظر إلى هذه الثورة بشكل موضوعي ومتأني.

وتابع "بهاء الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن ثورة 23 يوليو نجحت في بناء قاعدة صناعية لا يمكن اغفالها، وما زال جزء كبير منها مستمر حتى الآن، وعملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بصور كبيرة، وعملت على تمصير العديد من الصناعات. 

ولفت إلى أن الثورة قامت بطفرة في النهوض بالمواطن محدودي الدخل، وهذا شيء هام جدًا، ولكن هاذ الأمر حدث بمنطق سياسي، وليس بمنطق اقتصادي، ولذلك لم تستمر لفترة طويلة.

ذكرى ثورة 23 يوليو
وتحل اليوم ذكرى ثورة 23 يوليو الـ68 والتي قامت في عام 1952 عندما قاد ضباط الجيش الأحرار مدعومًا بالظهير الشعبي، لهذه الأحداث حينما طالبوا بحقوق المصريين وإنهاء الاستعباد وتمليك الأراضي لمن يزرعوها، رافضين حكم الملوك، مطالبين بجمهورية تضم الجميع ولا تفرق بين جموع الشعب، وهي المطالب التي التف حولها الشعب المصري.

وتصدرت ثورة 23 يوليو محرك البحث الشهير جوجل، حيث عادت أسماء الضباط الأحرار ومن حركوا الثورة إلى الواجهة، وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي طالب طوال حكمه بالعدالة والمساواة، وكان همه مصلحة المواطن البسيط، حيث أنه ينتمي لهذه الطبقة، وكان يعلم تمام العلم ما الذي تعانيه تلك الطبقة.

ويحتفل المصريون اليوم الخميس، بذكرى ثورة 23 يوليو الـ68 تخليدًا لهذه المناسبة العطرة التي أعادت مصر للمصريين، وخيرها لأهلها، وذلك عقب تولي محمد نجيب رئاسة الجمهورية ومن ثم جمال عبدالناصر صاحب الشعبية الكبيرة خلال فترة حكمه، نظرًا لارتباطه بالبسطاء، والزود الدائم عن حقوقهم.

من جانبه وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، كلمة للشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو والذكرى الـ 68 لها، معربًا عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مرسًا العديد من الرسائل المهمة إلى المصريين في ظل الأوضاع التي تحيق بالمنطقة في هذه الآونة.

وقال السيسي في كلمته بماسبة ثورة 23 يوليو إن المصريين يستمدون من الاحتفال العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، موضحًا أن ثورة 23 يوليو حققت نقلة نوعية لمصر على أكثر من اتجاه.

وأكد السيسي خلال كلمته في ذكرى ثورة 23 يوليو على أن ضباط الجيش حظوا بتأييد شعبى مكنهم من استرداد الدولة المصرية، مضيفًا: "مستمرون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم.

وأوضح السيسي أن ثورة 23 يوليو لم تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب وإنما امتد ضياؤها للقارة الإفريقية، حيث برهنت الأيام على نبل أهداف ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.

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