طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين.. ويرد بقوة على رئيس سموحة

كشفت الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف لاعبي الفريق المصابين خلال الفترة الماضية.





وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك، عقب نهاية مباراة الفريق الودية أمام بيراميدز :" مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الزمالك يخوضان تدريبات تأهيلية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان عليهما قبل تحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية".





وأضاف أن مصطفى محمد مهاجم الفريق تعرض لكدمة بسيطة في الوجه لم تؤثر على استمراره في الملعب خلال ودية بيراميدز اليوم.





كما أشار محمد أسامة إلى أن معسكر الفريق في برج العرب كان منظما ولم يكن هناك أي عراقيل .. موضحا أن حازم إمام لاعب الفريق كان يشعر ببعض الآلام في العضلة الأمامية قبل المباراة اليوم أمام بيراميدز، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، يفضل عدم الدفع به للحفاظ عليه.





وعن تأكيد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إصابته بفيروس كورونا شدد طبيب الزمالك على أن هذا غير صحيح .. قائلا إنه بخير وغير مقبول الحديث عن الأمر دون التأكد منه.





وخسر الزمالك من بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في برج العرب بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق المغلق.



