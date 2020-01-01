بكري عن إضاءة برج خليفة في الإمارات بألوان العلم المصري: "معانا في كل اللحظات" (فيديو)



وقال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أشقائنا في الإمارات معانا في كل اللحظات، يقفون معانا في لحظات الانكسار والانتصار".



ووجه بكري، التحية للضباط الأحرار الذين واجهوا الظلم وضحوا بأرواحهم فداءً للوطن في الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو.



وأضاف أن مصر العظيمة تستحق منا الكثير، فمصر طردت المستعمر وغيرت الواقع بفضل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.



وتابع " نعيش ذكرى غالية في هذه الأيام تعيد أمجاد هذا التاريخ العظيم الذي سيعيش في الذاكرة والقلب، مؤكدا أن مصر تتصدى لمؤامرات غادرة وتقف حائط صد للدفاع عن الأمن القومي.



وأردف بكري: "أريد أن أقول لكل مواطن مصرى ان الشعب المصري العظيم لن يسنى جمال عبد الناصر لانه القائد الذي ضحى من أجل شعبه، وانحاز الى الجماهير ودافع عن الأمة وقدم هو وزملاؤه الكثير".



وتابع " تم التآمر عليهم من القوى الظلامية التى تتآمر علينا الآن، نفس القوى الرجعية والاستعمارية البغيضة الآن، ونحن نستلهم من هذا الحدث روح النضال والكفاح".



وفي سياق منفصل أشار إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة حل الأزمة الليبية سياسيًا، مؤكدًا أن مصر لا تريد حربا في ليبيا ولكن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.



وتابع "أن تركيا تدرك قوة الجيش المصري بعدما أصبح التاسع عالميًا، وتراجع الجيش التركي إلى المركز الـ11 عالميًا، أن الرئيس السيسي لم يرغب في دخول حرب في ليبيا ولكن لو فرضت علينا الحرب فنحن لها".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن ما يتم في مباحثات سد النهضة من القيادة المصرية يدل على أن مصر تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.



وتابع الإدارة المصرية تتعامل بحكمة، مؤكدا أن مصر لديها قائد وطني عسكري، مضيفا: "لن يزايد أحد على القيادة المصرية فى الدفاع عن الأمن القومى لأنها تدرك خطورة ما يحدث.



ومن ناحية أخرى وصف بكرى، اليوم الخميس، جلسة مجلس النواب التي تم فيها إعطاء تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال القوات المسلحة المصرية إلى ليبيا للدفاع عن الأمن القومي بأنها جلسة تاريخية، مشيرًا إلى أنها كانت تعبيرًا عن الاصطفاف الوطني.



وقال "أنه تم الموافقة بالإجماع على تفويض الرئيس السيسي، هذا الموقف التاريخي أكد على دور مصر في حماية الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء".

علق الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الخميس، على إضاءة أبراج خليفة في دبي بألوان علم مصر احتفالا بذكرى 23 يوليو، قائلًا "معانا في كل اللحظات.