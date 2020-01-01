رضا عبدالعال: صفقة باهر المحمدي ستفيد الأهلي في هذه الحالة.. ويجب على الزمالك أن لا ينخدع بنتيجة سموحة

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
 
أبدي رضا عبد العال نجم ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رأيه في صفقة الأهلي المحتملة باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدن بنادي الإسماعيلي. 

وقال رضا عبد العال في تصريحاته خاصة لـ "الفجر الرياضي":" انتقل محمود متولي لاعب الدراويش للأهلي منذ سنة فهل قدم شئ للفريق؟، إذا قدم شئ أفاد الأحمر إلى جانب أحمد خيري من قبل، فأن صفقة باهر المحمدي ستكون مفيدة".

وأضاف :"المباريات الودية ليست مقياس والزمالك قدم شوط أول مميز أمام سموحة ، لكن لم يتواجد في الشوط الثاني والمجوود البدني انخفض".

وتابع نجم الأهلي السابق :"لا نريد المزايدة في الفرحة والمباراة ودية، والخمس أهداف ليسوا مقياس فلنهدأ حتي لا ينخدع اللاعبين في أنفسهم وأيضًا من أجل بطولة افريقيا حتي يستعدوا أكثر لمواجهة الرجاء المغربي".

وأنهي تصريحاته مؤكداً:" فريق سموحة إذا لعب بهذا المستوي الذي ظهر عليه أمام الزمالك مبارياته المتبقية في الدوري سيهبط".

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