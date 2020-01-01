كارتيرون يطلب صفقة مدوية من الزمالك

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:31 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد الصو
جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبه إلى إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصر المدرب الفرنسي، في التوقيع مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي، لتدعيم الخط الهجومي بالموسم الجديد.

وكان نادي الزمالك، طلب التعاقد مع اللاعب في وقت سابق، إلا أن ناديه رفض التفريط في خدماته بناءً على طلب من طارق العشري المدير الفني، لأهميته داخل صفوف الفريق.

ويستعد الزمالك، لاستئناف مسابقة الدوري العام، ومواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، خلال شهر سبتمبر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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