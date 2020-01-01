الإمارات تبدأ اليوم الفحوصات المجانية لفيروس كورونا بمنطقة عجمان

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر

تبدأ منطقة عجمان الطبية، إجراء فحوصات فيروس " كورونا " المستجد للسكان والعمالة في المؤسسات الخدمية والتجارية في إمارة عجمان مجانياً ،  اليوم  الخميس ، حيث يتم يومياً عمل 2000 فحص لجميع فئات المجتمع ، وتم استكمال الاجراءات الفنية للبدء في الحملة وذلك بقاعة الأفراح " البيت المتوحد " في منطقة الحميدية ، وأهمية إحضار الهوية أو جواز السفر للراغبين لإجراء الفحوصات المجانية للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وفقا للبيان.

 

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لافتتاح المركز الذي سيباشر في استقبال كافة المواطنين والمقيمين بعجمان من يوم غد الخميس، موضحاً بأن الطاقة الاستيعابية لإأجراء الفحوصات المجانية لأكثر من 2000 شخص يوميا من جميع فئات المجتمع.

 

ولفت باأنه تم اختيار قاعة "البيت متوحد" نظرا لأهمية الموقع وسهولة الوصول إليه إضافة إلى توفر احتياجات المراجعين سواء كانوا أفرادا أو عمال شركات مثل مواقف السيارات والقاعات الكبيرة التي تستوعب الأعداد الكبيرة من المراجعين.

 

وأضاف الشامسي أن إقامة هذا المركز يأتي تحقيقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الاهتمام بالمحافظة على صحة أفراد المجتمع من مرض كورونا المستجد، وأيضا ضمن اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في توفير خدمات فحص كورونا لجميع أفراد المجتمع بما فيهم عمال المؤسسات والشركات المختلفة، حيث تعد هذه الفحوصات من الإجراءات الوقائية والاحترازية المهمة في تحقيق السلامة في بيئة العمل، حيث أن عملية المسح الميداني تسهم في السيطرة على الوباء والانتهاء منه.

 

وذكر مدير منطقة عجمان الطبية أن أوقات ساعات العمل سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساء ، وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل الفحوصات، ويمكن التسجيل على موقع: www.prereg.purehealth.ae  لتسهيل الحصول على الفحص عند الحضور للمركز مباشرة ودون تأخير ، وأن هذا المركز سيقدم خدماته مجاناً لكافة أفراد المجتمع ، وسترسل نتائج الفحص على هواتفهم المسجلة، وبالنسبة لحالات النتائج الإيجابية سيتم متابعتهم من خلال مركز الطب الوقائي بعجمان.

 

وأهاب الشامسي جميع أفراد المجتمع الالتزام ببرامج الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء، مؤكدا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ بروتوكولات الوقاية، وأبرزها برامج التعقيم وتطبيق التباعد الجسدي، وتوجيه العاملين لديها لعمل مسح مرض كرونا في هذا المركز لمحاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المارات الفراح افر

أخبار تهمك

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ يوم

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

تفاصيل مثيرة.. الكشف عن كواليس اجتماع بيريز مع زيدان

منذ أقل من ساعتين

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ 35 دقيقة

فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

منذ 12 دقيقة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يواجه أزمة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الإمارات تفتتح 13 مركزًا لفحص فيروس كورونا

جائحة كورونا.. الإمارات تتصدر دول العالم في فحوصات الوباء المميت

حميد الشامسي لــ"الفجر": مساعدات الإمارات لمكافحة كورونا وصلت إلى 24 دولة.. وهذا ما حدث باليمن (حوار)

الإمارات تعلن بدء الفحص المجاني لكورونا الأسبوع المقبل

"الصحة" تعتزم الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لـ كورونا

الإمارات.. افتتاح مركز جديد لإجراء اختبارات "كورونا" في أبوظبي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:23 م

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

06:01 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً