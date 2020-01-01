الإمارات تبدأ اليوم الفحوصات المجانية لفيروس كورونا بمنطقة عجمان

تبدأ منطقة عجمان الطبية، إجراء فحوصات فيروس " كورونا " المستجد للسكان والعمالة في المؤسسات الخدمية والتجارية في إمارة عجمان مجانياً ، اليوم الخميس ، حيث يتم يومياً عمل 2000 فحص لجميع فئات المجتمع ، وتم استكمال الاجراءات الفنية للبدء في الحملة وذلك بقاعة الأفراح " البيت المتوحد " في منطقة الحميدية ، وأهمية إحضار الهوية أو جواز السفر للراغبين لإجراء الفحوصات المجانية للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وفقا للبيان.

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لافتتاح المركز الذي سيباشر في استقبال كافة المواطنين والمقيمين بعجمان من يوم غد الخميس، موضحاً بأن الطاقة الاستيعابية لإأجراء الفحوصات المجانية لأكثر من 2000 شخص يوميا من جميع فئات المجتمع.

ولفت باأنه تم اختيار قاعة "البيت متوحد" نظرا لأهمية الموقع وسهولة الوصول إليه إضافة إلى توفر احتياجات المراجعين سواء كانوا أفرادا أو عمال شركات مثل مواقف السيارات والقاعات الكبيرة التي تستوعب الأعداد الكبيرة من المراجعين.

وأضاف الشامسي أن إقامة هذا المركز يأتي تحقيقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الاهتمام بالمحافظة على صحة أفراد المجتمع من مرض كورونا المستجد، وأيضا ضمن اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في توفير خدمات فحص كورونا لجميع أفراد المجتمع بما فيهم عمال المؤسسات والشركات المختلفة، حيث تعد هذه الفحوصات من الإجراءات الوقائية والاحترازية المهمة في تحقيق السلامة في بيئة العمل، حيث أن عملية المسح الميداني تسهم في السيطرة على الوباء والانتهاء منه.

وذكر مدير منطقة عجمان الطبية أن أوقات ساعات العمل سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساء ، وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل الفحوصات، ويمكن التسجيل على موقع: www.prereg.purehealth.ae لتسهيل الحصول على الفحص عند الحضور للمركز مباشرة ودون تأخير ، وأن هذا المركز سيقدم خدماته مجاناً لكافة أفراد المجتمع ، وسترسل نتائج الفحص على هواتفهم المسجلة، وبالنسبة لحالات النتائج الإيجابية سيتم متابعتهم من خلال مركز الطب الوقائي بعجمان.

وأهاب الشامسي جميع أفراد المجتمع الالتزام ببرامج الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء، مؤكدا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ بروتوكولات الوقاية، وأبرزها برامج التعقيم وتطبيق التباعد الجسدي، وتوجيه العاملين لديها لعمل مسح مرض كرونا في هذا المركز لمحاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع.