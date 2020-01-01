سجل حافل من العطاء.. الإمارات تحقق الريادة في مجال الإغاثة الإنسانية

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر

إن العمل الإنساني الإماراتي على الساحتين الإقليمية والدولية أصبح مثالاً للفاعلية والكفاءة والإنجاز، فقد أرسلت دولة الإمارات أكثر من 1108 أطنان من المساعدات لأكثر من 75 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم.

 

وتقدم الإمارات نموذجاً لدولة رشيدة تحسن التعامل مع الأزمات في محيطها والعالم، وقد رسمت مساراً فريداً في كيفية التعاطي مع جائحة كورونا بتسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، ما جعل رايتها خفاقة في سماء الإنسانية بشهادة جميع دول العالم

 

وهذا يعكس أعلى درجات الاهتمام الذي توليه الإمارات للإنسان أينما كان، حيث تخطت بإنسانيتها ومصداقيتها والتزامها ومبادراتها حدود الجغرافيا لتحقق الريادة في مجال العطاء الخيري والإغاثة الإنسانية.

 

إن الإمارات تمثل للعالم روح الإخاء والتعاون، حيث تحدت الخطر وتسلحت بروح المسؤولية، ووقفت مع الدول الفقيرة والغنية لمواجهة هذه الجائحة، فهي تسجل باستمرار حضورها المؤثر في مسرح الأحداث، وتقدم شهادة احترامها وتقديرها من خلال المحافظة على الأسس، التي قامت لأجلھا الحیاة وھي الروح البشریة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المارات

أخبار تهمك

فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ ساعة الا ربع

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ أقل من ساعتين

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يواجه أزمة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. الكشف عن كواليس اجتماع بيريز مع زيدان

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد - انفعال محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

موضوعات متعلقة

حاضرة في ربوع كل العالم.. الإمارات منبع العطاء والإنسانية

صحيفة: يد الخير الإماراتية دارت على الست قارات

صحيفة تكشف عن طريقة تقديم الإمارات مساعدات للقارات الست حول العالم

الإمارات تقدم نموذجاً لدولة رشيدة تحسن التعامل مع الأزمات

مساعدات وإجلاء رعايا.. الإمارات مثالًا حيّاً على العطاء الإنساني

صحيفة: ليس غريباً على الإمارات أن تقدم مثالاً حيّاً للعالم في العطاء الإنساني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

06:23 م

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

06:01 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً