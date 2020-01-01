يد العون.. مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 75 دولة حول العالم خلال إزمة كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر

أرسلت دولة الإمارات أكثر من 1108 أطنان من المساعدات لأكثر من 75 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

حيث أرسلت أمس طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية ناميبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المساعدات سيستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار "كوفيد-19".

 

وقال محش سعيد الهاملي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا سفير غير مقيم لدى جمهورية ناميبيا: "تواصل دولة الإمارات جهودها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لدعم أوجه التنمية كافة في الدول الأفريقية، وتلبية احتياجاتها انطلاقاً من دورها الريادي والإنساني في دعم الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في أوقات الأزمات".

 

وأضاف :"تأتي المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى ناميبيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية، من خلال توفير الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية على مكافحة كوفيد-19".

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