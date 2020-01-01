مستشار بأكاديمية ناصر: السيسي أعطى رسالة ثقة للشباب في كلمته بذكرى 23 يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ثمن اللواء محمود خلف، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين في كلمته بذكرى 23 يوليو بأن يكونوا على قلب رجل واحد، معقبا: "لما نكون على قلب رجل واحد هنقدر نعمل كل حاجة".

وأشار "خلف"، خلال برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن قلب الرجل الواحد هو الذي جعل مصر تتمكن من تحقيق نصر أكتوبر، وتبني السد العالي، وهو ما يساعدها على تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.

وأضاف أن الرئيس السيسي يراهن على شباب مصر وقدرتهم على تحقيق الانجازات، وحمايتها، معلقا: "الشباب هم المستقبل، والرئيس أعطاهم رسالة ثقة خلال كلمته، أنهم أمل المستقبل".

ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.

وتم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابي الإخواني الهارب عماد البحيري والارهابي الإخواني الهارب حسام الشوربجي والإرهابي الإخواني الهارب سيد توكل والإرهابي الإخواني الهارب حمزة زوبع.

وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه.

وهم الإرهابي الاخواني هشام متولي الشوبكي، والإرهابي الإخواني إسلام علواني حجازي، والإرهابي الإخواني إبراهيم سعيد إبراهيم والارهابي الإخواني محمد محمد سعيد والإرهابي الإخواني محمد أحمد شحاتة، والإرهابي الإخواني صهيب سامي الزقم.

وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالي وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف اثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد، استمرارا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الاخوان الإرهابي.

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