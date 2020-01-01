نشرة حوادث الفجر: الإفراج عن 2130 سجينا والعثور على جثة داخل "شوال" بأكتوبر

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.





حبس محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق

أفاد مصدر مطلع أنه تم حبس محمد وزيري، وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق، على خلفية القضايا المثارة بينه وبين الفنانة اللبنانية.

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خيانة غير متوقعة.. لغز العثور على جثة مجهولة داخل "شوال" بـ6 أكتوبر كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات العثور على جثة مجهولة داخل "شوال"، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة، وقتله لسرقة سيارته.

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بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لمرتضي منصور (تفاصيل) تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لارتكابه جريمة التنمر في حق الشعب المصري.

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"الإداري": لا يجوز الترشح للشيوخ في حال التخلف أو الهرب من الخدمة العسكرية أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، قرارًا بشأن طلب مرشح لمجلس الشيوخ بإدارج أسمه ضمن كشوفات المرشحين.

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احتفالا بذكرى 23 يوليو وعيد الأضحى.. الإفراج عن 2130 سجينا عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2130) نزيلا من بينهم (٢٢١) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

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بلاغ يتهم عضوًا في الجماعة الإرهابية بالاعتداء جنسيا على طفل اعتدى أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعمل لديه، في واقعة مأساوية، بمنطقة الشروق.