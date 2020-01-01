علي قدورة ونور التوت يطرحان مهرجان "ندمانة عليا"

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرح مؤدي أغاني المهرجانات نور التوت وعلي قدورة، مهرجان جديد يحمل اسم "ندمانة عليا"،وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان "ندمانة" عليا"، غناء نور التوت، علي قدورة، وتوزيع زيزو المايسترو،وسوشيال رحمة الحلواني،وجرافيك حمو الرايق،وتصوير محمود ياقوت.

ووصل مهرجان "ندمانة عليا" لما يقرب من 20000 مشاهدة عقب طرحه بأقل من ساعة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويحتوي المهرجان على بعض الكلمات منها: "حياتي عبارة عن فيلم البطل المجهول..سيناريو الفيلم متلغبط ومش معمول..وكله قاعد يمثل إني صاحبي وإني أخوه..وجوا منه غل بجد مش معقول..كله عاوز ينهش لحمك انسى محدش بيحبك".

واشترك نور التوت سابقا في مهرجان جمعه بحمو بيكا، ويحمل اسم "الكيف صياد" وهو غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

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