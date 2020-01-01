مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:06 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، الموافق 24 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الجمعة ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 37 درجة والصغرى 22 درجة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، ولن نشهد أي تغيرات جوية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية تتراوح بين 34-35 درجة على القاهرة. 

وأضافت إيمان شاكر، أن الطقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار لطيف أثناء ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح الباكر. 

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، وتصل لحوالي 80-85% مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، كما تساهم في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية.

وأوضحت إيمان شاكر، أنه اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نحو درجتين لتصل لـ 36-37 درجة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أن هناك فرص لتساقط امطار خفيفة وغير مؤثرة اعتبارًا من الأحد المقبل على جنوب البلاد تمتد الاثنين والثلاثاء إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تكون رعدية على بعض المناطق.
مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

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