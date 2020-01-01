'الإعلاميين' تهنئ الرئيس السيسي بالعيد الـ68 لثورة يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:43 م
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة يوليو 1952.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن كل إعلاميي مصر، أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأماني، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952 العزيزة علينا،والتي سطر فيها الضباط الأحرار أروع الأمثلة في التضحية والفداء والعطاء مع جموع الشعب المصري، الذي وقف وساند  ثورتة لينهي سنوات الظلم والفساد، لتبدأ بعدها مرحلة البناء بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصري العظيم".

وأضاف: "كل التهنئتة، وحظكم الله سيادة الرئيس لمصر، قائدًا مظفرًا، محافظًا على استقرار الوطن وسلامة أراضيه".

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