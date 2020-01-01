إغلاق 22 منشأة تجارية بقنا لحين تقنين أوضاعها

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بقنا قامت بالمرور على عدد من المنشآت التجارية والغذائية بمراكز المحافظة للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





وقرر محافظ قنا إغلاق 22 منشأة تجارية إداريا بمراكز قنا وفرشوط ونقادة ونجع حمادي لحين تقنين أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، موجها الوحدات المحلية ومديرية التموين بقنا ومديرية الشئون الصحية بالمتابعة المستمرة لتلك المنشآت لحين تقنين أوضاعها.





وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى المحافظة بهدف مراقبة الأغذية بالمحلات والمطاعم والثلاجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.





وقال كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، إنه تم تعافي وخروج 195 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي منذ تحويلها الى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.





وبدأ سكرتير عام المحافظة جولته بتفقد المطبخ، مشيرا إلى أنه تم التأكد من إلتزام جميع العاملين به بإرتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وتابع شلبى الجولة بتفقد معمل المستشفى، موضحا ان الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به ثم تفقد السكرتير العام الصيدلية.





وأكد أن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة فى الصيدلية بكميات جيدة كما تابع شلبى مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى والتى أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.





واستمع شلبى من مدير المستشفى خلال تفقده للمستشفى إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل الأخرى وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.





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وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.





وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.