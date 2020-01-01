إحالة رئيس الوحدة الزراعية بـ"الجبلاو" في قنا للنيابة الإدارية

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إحالة كل من رئيس الوحدة الزراعية بقرية الجبلاو ومهندس بذات الوحدة إلى النيابة الإدارية لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مما سهل على مواطن بقرية الجبلاو بإشعال النار في قمينة طوب طفلي.





وأكد محافظ قنا، أنه على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإطفاء القمينة وهدمها بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواطن المذكور لقيامه بعمل قمينة طوب طفلي وإشعال النار بها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.





وأكد المحافظ، على شن حملات دورية لإزالة قمائن الطوب البلدي ومنع انتشارها داخل القرى لما تسببه من أضرار على البيئة مثل تلوث الهواء وتبوير الأرض الزراعية من خلال تجريف طبقة التربة الخصبة واستخدامها في إنتاج ذلك الطوب مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية.





آخر مستجدات كورونا:





وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.





وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس الأربعاء.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.



