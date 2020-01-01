مصدر: البابا تواضروس يكلف لجنة بحل أزمة استقالة أسقف قنا

كشف مصدر كنسي، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة، أرسل لجنة إدارة شئون الايبارشيات برئاسة الانبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الي دير الانبا بيشوي بوادي النطرون؛ مكونة من الانبا هدرا، أسقف اسوان، وانبا بيمن، أسقف المنوفية، للتفاوض مع الانبا شاروبيم أسقف قنا، لإقناعه بالعودة الي الايبارشية ولكن حتى الان المفاوضات مستمرة.





وقال المصدر: إننا ككهنة الايبارشية قد فوضنا كل من الانبا ابرام، أسقف الفيوم، والانبا موسي، أسقف الشباب، للتدخل والتفاوض مع نيافته ولكن للأسف حتى الان لم تصل الي حل، مؤكدًا أن قداسة البابا مازال يتابع معنا الأوضاع لحظة بلحظة.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة الي بوابة الفجر، أن هناك لجنة أخري من شئون ايبارشية قنا برئاسة، القمص امونيوس فارس، وكيل المطرانية، ومكونه من 3 كهنة هم: القس صليب اخنوخ، والقس رويس نصر، والقس انجيلوس منير، ذهبوا لمقابلة الانبا شاروبيم؛ داخل الدير للتفاوض معه ولكنه اعتذر عن لقاءهم بدون ابداء أي أسباب، لافتًا الي أن الانبا شاروبيم مازال يتابع معنا عن بٌعد إدارة الايبارشية.





وأوضح المصدر أن سبب اعفاء نيافته جاءت لتدهور صحته الجسدية، حيث أكد في رسالة بعثها الي الايبارشية قال فيها " إنني غير قادر علي استكمال إدارة الايبارشية بسبب صحتي التي تعوقني وتمنعني عن تحمل مسؤولية إدارة الايبارشية".





قرار الأنبا شاروبيم بالأعتكاف