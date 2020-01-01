الجيش الوطني الليبي ينشر منظومة صواريخ دفاعية في سرت والجفرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:57 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات

نشر الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، منظومة صواريخ دفاعية في سرت والجفرة، حسبما ذكر موقع "ليبيا مباشر".

 

وأكدت مصادر عسكرية، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية العربية، أن الهدف من نشر منظومات دفاع جوي اس-300 في سرت والجفرةن حماية المجال الجوي لمدينة سرت من أي اعتداءات.

 

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن أنه سيتصدى لأي هجوم تركي على سرت والجفرة، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من تداعيات هذه العملياتن وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتخطط عمليات الأتراك، للهجوم ليكون مباغتا وسريعا وتتخوف من توسع رقعته وخروجه عن نطاق سرت والجفرة.

 

وأكد الجيش الليبي، اليوم الاثنين، أنه سيقف لذلك بالمرصاد لأن قواته متمركزة بقوة في مواقعها ولأن المناورات البحرية المكثفة التي أجراها غيرت المعطيات على الأرض، حتى أنها أثنت أنقرة عن إجراء مناورة بحرية كانت تعول عليها بقوة لجمع معلومات ميدانية.

 

 وأعلن الجيش الليبي، أنه على أهبة الاستعداد لصد هجوم تركي سواء كان جويا أو بريا أو بحريا ويضع في حسبانه احتمال توجه أنقرة إلى تنفيذ محاولات إنزال أوتسلل.

 

وكانت تركيا، تواصل إرسال الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية إلى الميليشيات وتحديدا إلى مصراته وقاعدة الوطية، كما أرسلت راجمات صواريخ نصبت بالقرب من سرت لدعم الميليشيات في حربها ضد الجيش الوطني

 

كشف المرصد السوري لحقوق الأنسان، عن استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى طرابلس عن طريق تركيا ليصل عددهم حتى اللحظة إلى 16 ألف مرتزق.

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