محافظ بني سويف يشدد على استمرار غلق الحدائق خلال العيد

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالإستعداد التام من خلال التنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء بإستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.



وطالب محافظ بني سويف الموطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية، حيث ذلك يضمن استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية.



جاء ذلك خلال مناقشته ومراجعته لخطة القطاعات الخدمية والمرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك " والتي عرضها اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، والتي تشمل استعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الشأن.



وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترة المواسم والأعياد والتي تتسم بزيادة على الطلب، ومايصحبها من أجازات للمواطنين.

وأكد محافظ بني سويف، أن أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية قد أعدت خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك مشيرًا إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.



وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة لإدارة مثل تلك الملفات، والتي ترتكز على ضمان وجود إستعداد دائم بمختلف القطاعات وليس بصفة استثنائية أو موسمية مؤقتة مرتبطة بمناسبة أوحدث ما، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.

