محافظ بني سويف يشدد على استمرار غلق الحدائق خلال العيد

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالإستعداد التام من خلال التنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء بإستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.

وطالب محافظ بني سويف الموطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية، حيث ذلك يضمن استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية.

جاء ذلك خلال مناقشته ومراجعته لخطة القطاعات الخدمية والمرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك " والتي عرضها اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، والتي تشمل استعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الشأن.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترة المواسم والأعياد والتي تتسم بزيادة على الطلب، ومايصحبها من أجازات للمواطنين.
وأكد محافظ بني سويف، أن أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية قد أعدت خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك مشيرًا إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة لإدارة مثل تلك الملفات، والتي ترتكز على ضمان وجود إستعداد دائم بمختلف القطاعات وليس بصفة استثنائية أو موسمية مؤقتة مرتبطة بمناسبة أوحدث ما، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا عيد الاضحى دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 21 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك

منذ أقل من ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ يوم

الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و 15 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة التي طلبها "فايلر"

منذ ثلث ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشدد على نظافة الحدائق والشوارع خلال عيد الأضحى

محافظ بني سويف يوجه بالتنسيق بين "الصحة" و"الطب البيطري" خلال أيام عيد الأضحى المبارك

"سكرتير بني سويف" يجتمع بالتنفيذيين ورؤساء المدن استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تخصيص 135 ساحة و270 خطيبا لصلاة عيد الأضحى في بني سويف

سيارات إسعاف لتأمين ساحات الصلاة وحدائق ومتنزهات بني سويف خلال عيد الأضحى

خروج 500 شخص من مقر العزل في بني سويف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:12 م

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا

01:41 م

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

12:33 م

مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه

02:26 م

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً