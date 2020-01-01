السودان يبدأ برنامج لتعديل سعر صرف العملة أغسطس المقبل

أشارات تقارير اقتصادية إلى أن السودان سيشرع في برنامج لتعديل سعر صرف العملة من أغسطس، مستهدفا الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين.









أضاف المصدر أنه سَيُسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة من أغسطس أيضا ، بحسب "رويترز".









وأوضح أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية 2020 التي سيقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة رسميا في غضون أيام.