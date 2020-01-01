تعافي 195 مصابًا بكورونا وخروجهم من مستشفى قوص المركزي

قال كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، إنه تم تعافي وخروج 195 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي منذ تحويلها الى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.





وبدأ سكرتير عام المحافظة جولته بتفقد المطبخ، مشيرا إلى أنه تم التأكد من إلتزام جميع العاملين به بإرتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وتابع شلبى الجولة بتفقد معمل المستشفى، موضحا ان الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به ثم تفقد السكرتير العام الصيدلية.





وأكد أن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة فى الصيدلية بكميات جيدة كما تابع شلبى مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى والتى أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.

واستمع شلبى من مدير المستشفى خلال تفقده للمستشفى إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل الأخرى وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

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