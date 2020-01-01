مصرع شاب وإصابة شقيقه في اشتباكات بقنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب شقيقه، بطلقات نارية، في بلاد المال بحري، التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا، بسبب خلافات مادية.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع عبد الرحمن عزت محمد، 20 عاما، سائق، وإصابة شقيقه عنتر، 27 عاما.





وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، زياد.ا. ز، ومحمد.ح. ع، قطعا الطريق على المجني عليهما، وأطلقا عليهما النيران، بسبب خلافات مادية بينهم.





وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



