اليورو يرتفع مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته في عامين

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عامين مقابل الدولار، في حين صعدت عملات السلع الأولية بفضل استمرار الإقبال على المخاطرة عقب توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تحفيز مالي أمس الثلاثاء، وذلك بحسب رويترز.


لم يأبه متداولو العملات بالتوترات الأمريكية الصينية، وإن تقلصت الشهية للمخاطرة في أسواق الصرف لفترة وجيزة - حوالي ساعتين - عقب إبلاغ الولايات المتحدة الصين أن تغلق قنصليتها في هيوستن وسط اتهامات بالتجسس، في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين البلدين.


وارتفع اليورو 0.37 بالمئة إلى 1.1569 دولار، بعد أن بلغ 1.1601 دولار، أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وبعد صعوده بفضل عناوين الأخبار الأمريكية الصينية، استأنف مؤشر الدولار تراجعه وفقد 0.2 بالمئة ليسجل 94.939. وانخفض المؤشر في وقت سابق إلى 94.827، أضعف مستوى له منذ مارس.


وقال أكسل ميرك، رئيس ميرك إنفستمنتس في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، "الدولار ضعيف والسبب الرئيسي لذلك هو أن أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة منخفضة ومن المنتظر أن تنخفض أكثر".


وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.71425 دولار أمريكي بعد أن سجل في وقت سابق ذروة 15 شهرا، في حين صعد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة مسجلا 0.6664 دولار أمريكي، بعد أن لامس أعلى مستوياته في ستة أشهر خلال الجلسة.
 

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