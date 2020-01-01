رسالة مهمة من انتصار السيسي للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو
الخميس 23/يوليه/2020 - 02:48 م
مارينا بشارة
هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب بذكرى ثورة 23 يوليو.
وقالت في منشور اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه وليعيش مرفوع الرأس وموفور الكرامة.. كل عام وأنتم بخير
وكان الرئيس السيسي قد وجه كلمه للشعب المصري صباح اليوم بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليوـ
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، التي جعلت من مصرنا جمهورية نفخر ونعتز بها، دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري عن تكاتف القوات المسلحة مع الشعب من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق استقلاله وتقرير مصيره نحو الأفضل، حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".
آخر إحصائيات كورونا في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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