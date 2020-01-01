محافظات الدلتا محافظات محافظ كفرالشيخ يسلم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين (صور وفيديو) الخميس 23/يوليه/2020 - 02:43 م تسليم العقود عمرو الشامي Advertisements محافظ كفرالشيخ يسلم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين (صور وفيديو) محافظ كفرالشيخ يسلم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين (صور وفيديو) محافظ كفرالشيخ يسلم 40 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين (صور وفيديو) شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية مخالفات بناء تقنين أراضي الدولة تعديات أراضي أخبار تهمك شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة منذ حوالي 4 ساعات نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك منذ 34 دقيقة "أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو منذ حوالي 5 ساعات بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا منذ أقل من ساعتين عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة منذ حوالي 20 ساعة صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي منذ حوالي 4 ساعات هل طلب فايلر التعاقد مع موليكا وحقيقة تقديم الأهلي عرض رسمي لمازيمبي؟ أمير توفيق يرد منذ ساعة و 22 دقيقة مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد منذ يومين دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية منذ يوم مصدر.. الأهلي يتلقى عرضا فرنسيا لضم نجمه منذ ساعة و 28 دقيقة تفاصيل عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي منذ أقل من نصف ساعة توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو) منذ حوالي 14 ساعة جوارديولا يستقر على الراحلين عن السيتي هذا الصيف منذ ساعتين و 24 دقيقة الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره منذ أقل من ساعة شوبير يكشف عن أول صفقات الزمالك الصيفية منذ حوالي 3 ساعات