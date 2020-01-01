رئيس "سياحة البرلمان": سانت كاترين مؤهلة لتكون أكبر المنتجعات السياحية العالمية

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: إ ن مدينة سانت كاترين، تمتلك كل مقومات السياحة المعروفة من سياحة دينية وبيئية وعلاجية وسياحة السفاري، ويعتبر دير سانت كاترين والمسجل كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطي الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس عام 1993 والمسجل ضمن قائمة التراث العالمي (يونسكو) عام 2002، وهو واحد من أهم الأديرة على مستوى العالم.





وطالب النائب، في بيان اليوم الخميس، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى للتطوير والتحديث الكاملين داخل مدينة سانت كاترين، مؤكدًا أن هذه المدينة التاريخية مؤهلة لأن تكون قِبلة للسياحة العالمية على مستوى مصر كلها.





وأضاف أن الدير يحوى منشآت مختلفة منها الكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلي) التي تحوى داخلها كنيسة العليقة الملتهبة وتسع كنائس جانبية صغيرة، كما يشمل الدير عشر كنائس فرعية، مشيرًا إلي المقومات السياحة البيئية المتمثلة في أجمل مناظر بمحمية سانت كاترين التي أُعلنت محمية طبيعية عام 1988 على مساحة 4300 كيلو متر مربع، إضافة إلي مقومات السياحة العلاجية المتمثلة في وجود 472 نوعا من الأعشاب والنباتات الطبية منها 42 نوعًا من النباتات النادرة.





وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة اللواء خالد فودة على تطوير وتحديث مدينة سانت كاترين ليجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية التي ستكون قبلة لكل سياح العالم، مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة بتوفير جميع الاعتمادات المالية لمحافظ جنوب سيناء لتنفيذ خطته الطموحة لتحويل سانت كاترين لتكون واحدة من أهم وأكبر المنتجعات السياحية العالمية.



