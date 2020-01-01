وكيل نقل البرلمان: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو مسار واحد نحو التنمية

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
حل، اليوم الخميس، الذكري الثامنة والستون لثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازًا وطنيًا بطوليًا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

من جانبه، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو عام 1952 تضمنت العديد من القضايا الداخلية والخارجية التي أكدت للرأي العام المصري والعربي والإفريقي والعالمي أن هذه الثورة العظيمة كان لها دورها الكبير في الحفاظ على الدولة المصرية.

وقال زين الدين في بيان، اليوم، إن ثورة 23 يوليو عام 1952 وثورة 30 يونيو عام 2013 مسار واحد نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية والاتجاه نحو التنمية الصناعية والزراعية وتحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الحقيقية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هاتين الثورتين العظيمتين أكدتا للعالم كله أن مصر ببسالة صقور وأبطال جيشها وعظمة شعبها ووطنية قياداتها قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجهها داخليًا وخارجيًا على مر التاريخ.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل عديدة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة ٢٣ يوليو، بأن الدولة تستمد منها الإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، والسعي لتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي.

جاء ذلك خلال إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة ٢٣يوليو.

أبرز محطات عزتنا

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه بتوجيه خالص التحية إلى رموز الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خالد الذكر.

وقال الرئيس السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ستبقى أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا.. دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة لم يقتصر على تغيير الحالة المصرية وإنما امتد ضياؤها لشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية.

عقيدة مصر

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس، أن عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.

بناء وطن قوي

وتابع السيسي، أنه في ظل استكمال روح ثورة يوليو وأهدافها السامية، فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى في كافة أرجاء الوطن.

مصر مُحاطة بأمور في غاية الخطورة

ولم يغفل الرئيس عن إيضاح كافة الأمور، قائلًا؛ قد قدر الله لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر في تاريخها الحديث، فما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة، تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها، مشددًا على أن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا.

حماية الحقوق التاريخية

وأوضح الرئيس أن مصر قادرة وقت الحاجة على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها التاريخية، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر.

العزم والإصرار من ثورة يوليو 

وحول ثورة يوليو، أشار الرئيس، إلى أنها مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة.

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