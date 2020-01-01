وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:39 م
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آيات عامر
تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منافذ صرف المعاشات بالهيئة؛ حيث بدأ صرف معاشات أغسطس وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عيد الأضحي المبارك بفتح مكاتب الهيئة استثنائيا خلال الإجازة الرسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، وتوفير جميع المعاشات في منافذ الصراف الآلي.

كما تفقدت الوزيرة منافذ الصرف، وتابعت انتظام عمليات الصرف والتي تتم في أكثر من 500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لمن كانت معاشاتهم قبل يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه. 

وخلال الجولة التفقدية؛ التقت القباج بعدد من أصحاب المعاشات، واستمعت لآرائهم ومطالبهم، ووعدت بتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن صرف المعاشات يتم قبل عيد الاضحي بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت وزيرة التضامن التحية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعلى رأسهم اللواء جمال عوض على نزولهم للعمل في يوم إجازة رسمية؛ حرصًا على تقديم الخدمة لأصحاب المعاشات. 

وأكدت القباج أنه تم التنسيق مع البريد المصري للعمل أيضا يوم السبت المقبل ليستمر الصرف لكل الفئات حتى يوم الأربعاء المقبل.

من ناحيته، قال اللواء جمال عوض: إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعدت خطة للصرف تقوم على تقسيم أصحاب المعاشات لفئات حسب قيمة المعاش قبل زيادة يوليو الماضي، فمن كان معاشه قبل زيادة يوليو أقل من ١٠٠٠ جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يصرفون الخميس، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، أما من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيها، ويبلغ عددهم نحو مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد الإثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد. 

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالًا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة إتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة
وزيرة التضامن: فتح منافذ صرف المعاشات استثنائيا اليوم لهذه الفئة

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هيئة التامين الاجتماعي معاشات اغسطس توجيهات الرئيس السيسي

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