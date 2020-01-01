الأنبا باخوميوس يقدم التهنئة لشعب البحيرة بعيد الأضحى المبارك (صور)

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والوفد المرافق له لتقديم التهنئة لمواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأكد نيافة الأنبا باخوميوس خلال كلمته، على روح المحبة التى تجمعنا سويا ونتشارك في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى روح الود والمحبة التي تربطنا فى نسيج واحد يتجلى في المشاركات المتبادلة في جميع الأعياد والمناسبات.





ومن جانبه رحب محافظ البحيرة، بنيافة الانبا باخوميوس والوفد المرافق، له مؤكدا انه قيمة وقامة لنا جميعا واننا جميعا على قلب رجل واحد خلف بلدنا وقائدنا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحيا مصر برجالها ورموزها وشعبها الواعى العظيم.





حضر اللقاء كل من المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد بدر السكرتير المساعد، وأعضاء الوفد الكنسي الذى ضم القمص بولس نعمة الله راعى كنيسة مارى جرجس، القمص ثاوفيلس نسيم راعى كنيسة الملاك، الدكتور بشارة عبد الملك، والدكتور وجيه رشدى أعضاء المجلس الملى.





كان محافظ البحيرة، أكد على رفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات المديريات والمراكز وذلك على مدار ٢٤ ساعة خلال أجازة العيد، ووجه مسؤلى الطب البيطري والتموين والصحة بالمرور علي الشوادر والجزارين للتأكد من صلاحية الأختام وتلافى كافة صور الغش مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والمجمعات الإستهلاكية لضبط الأسواق والأسعار وردع المخالفين وكذا المرور على التجار التموينين لمتابعة تواجد السلع والمرور على المستودعات والتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وتوفير كافة إحتياجات جمهور المستهلكين من السلع وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



