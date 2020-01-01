الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:31 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الخميس، 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 54,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

 

وتأتي الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 57,498 حالة.

 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 341 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 343 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 49,964، أي بما يعادل أكثر من 87.7% من إجمالي المصابين.

 

 

 

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