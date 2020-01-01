"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:09 م
الجولة
الجولة
حسام زيدان
نظمت إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، جولة تعريفية بقصر البارون إمبان لعدد من عضوات النادي الأهلي في قصر البارون إمبان.

وتأتي المبادرة بعنوان "الأهلاوية في حب آثارنا المصرية" والتي أطلقتها مرممة الآثار نشوى أبو زيد عضو الجمعية العمومية بالنادي والتي تهدف لتنمية الوعي الأثري للأعضاء بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري.

ومن ناحيتها قالت داليا الجوهري مدير إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية إن مثل هذه المبادرات تحوز عناية الوزارة لأن قائمة على التطوع مما يجعل العمل كله يصب في صالح رفع الوعي الأثري.

وأشارت نشوى أبو زيد وهي مرممة آثار بوزارة السياحة والآثار، أن الفكرة بدأت منذ عامين، وقد استطاعت أن تبث روح الفضول لدى أعضاء النادي، مما جعلهم شغوفين لمعرفة أسرار الحضارة المصرية.

وأضافت أن المجموعات التي ترغب في زيارة مكان أثري، يتم التنسيق مع إدارة الوعي والتي تتواصل مع المتخصصين ليقوموا بالشرح بشكل تطوعي مما يضمن وصول أدق المعلومات للأعضاء.

وفي ذات السياق قال ياسر حسن مفتش آثار بإدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية، حريصون دائمًا على استقبال المجموعات من المواطنين والتي تتجمع تحت شعارات رفع الوعي الأثري، حيث أن هدف من الأهداف الأساسية تعريف الشعب بتراثه، وهو ما يقوم به متطوعوا الإدارة.

ورافقت بوابة الفجر الإلكترونية أعضاء المبادرة والذين سجلوا انبهارهم بقصر البارون إمبان وكانوا حريصين على التقاط الصور التذكارية والاستماع للشرح التاريخي والأثري للقصر.

وقال يوسف عز مسؤول العلاقات العامة في قصر البارون، إن القصر يسعد باستقبال تلك المجموعات المنظمة، والتي تراعي العدد المعلن من الوزارة، وكذلك الإجراءات الاحترازية.

وأضاف إن المجموعات يتك التنسيق معاها، ومعاونتها بتنظيم الزيارة وفقًا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة، وتوفر الشرح الأثري في حالة عدم وجود المتطوعين.

وقصر البارون يضم منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر، وحول المساحات المكشوفة المحيطة به.

وتتضمن الخدمات عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة، لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين.

كذلك كافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين، حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. 

والخدمات المقدمة للزوار في القصر يتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما يضم القصر خدمات ثقافية وفنية، تتضمن لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون في أوائل القرن الماضي،وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري
"الأهلاوية يشعلون البارون".. جولة في القصر لرفع الوعي الأثري

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