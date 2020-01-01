كارثة جديدة في الإسكندرية.. غرق 3 من أسرة واحدة بأحد الشواطئ

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، صباح الخميس، بينهم 3 من أسرة واحدة، بشاطئ الصفا في حي العجمي، غرب الإسكندرية، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتي فتاة وشقيقها، فيما يجرى البحث عن شقيقهما الثالث، وابن عمهم.

كان قسم شرطة العامرية أول، تلقى بلاغًا يفيد بغرق 4 أشخاص في شاطئ الصفا، على بعد أمتار من شاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" في حي العجمي.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري – التابعة لإدارة الحماية المدنية- رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة كل من "غادة رجب حنفي" 19 سنة، وشقيقها محمد، 15 سنة، فيما يجرى البحث عن جثتى شقيقهما الثالث وابن عمهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على المستشار محمود زغلول رئيس نيابة أول العامرية صرح بدفن جثتى الضحايا وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، فجر العاشر من يوليو الجاري، بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن غلق الشواطئ نهائيًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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كارثة جديدة في الإسكندرية غريق النخيل شاطئ النخيل شاطئ الصفوة الفجر

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