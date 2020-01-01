"بيطري البحر الأحمر" يرفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
محمد طه
رفعت مديرية الطب البيطري بالبحر الاحمر، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر خلال العيد.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي سلمى مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لاستقبال أي شكاوى خلال أيام العيد بالإضافة إلى غرف عمليات بكل ادارة بيطرية بمدن المحافظة.

وأضاف أنه تم التنبيه على المواطنين بمنع الذبع بالشوارع حفاظا على الصحة العامة والنظافة. 

وأشار الدكتور فتحي سلمي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر إلى أنه تم تخصيص 5 مجازر للذبح بالمجان بمدن البحر الأحمر، وذلك حتى يتمكن الأهالي من لذبح الاضاحى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف سلمى إلى أنه تقرر فتح مجزر السلام بالغردقة، ومجزر القصير ومجزر سفاجا ومجزر الشلاتين، ومجزر غارب.

وأكدت محافظة البحر الأحمر أن الذبح مجانًا بجميع مجازر المدن التابعة للمحافظة خلال عيد الأضحى، وشددت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها اليوم على عدم الذبح بالشوارع والالتزام بالذبح بالمجازر، على أن يتم تطبيق غرامة على من يخالف التعليمات.

على الجانب الآخر تقوم مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر بحملات للرقابة على محلات بيع اللحوم للتفتيش علي جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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