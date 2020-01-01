هل ينتقل كورونا خلال السباحة؟.. "المصل واللقاح" يجيب

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المياه والملابس لا ينقلوا فيروس كورونا، ولكن التجمعات التي تحدث داخل حمامات السباحة، وخارجه، وحول الشواطىء قد تنقل فيروس كورونا.





وأشار "حداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترانيوز"، اليوم الخميس، إلى أن التواجد في البحر أو حمام السباحة يجب أن يكون تباعديا، حيث أن التنفس والرذاذ قد ينقل العدوى في حالة وجود تجمعات.





وأكد أن ملابس السباحة لا تنقل فيروس كورونا نهائيا، ولكن هناك جدل من التأثير الضار للملابس القطنية على حمامات السباحة، حيث أن الكلور يتفاعل مع الملابس القطنية الملونة، ويحدث مواد كيمائية قد تكون ضارة على جسم الإنسان، ولكن فيروس كورونا لا ينتقل إلا عن طريق التنفس والرذاذ، أو ملامسة أي سطح يكون محمل بالفيروس.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.



