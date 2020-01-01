روسيا تسجل 147 وفاة و5848 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، 147 وفاة و5848 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الروسية، وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة.

 

ورصدت وزارة الصحة الروسية، 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 مقابل 208364 أمس.

 

 وأشارت وزارة الصحة الروسية، إلى أن 25,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

أكد كيريل دميترييف مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

 

وأضاف دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس، وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد.

 

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